Português Marco Meneses bate recorde mundial na natação adaptada

O jovem português Marco Meneses bateu este domingo o recorde mundial dos 200 metros costas (S11) de natação adaptada, nas eliminatórias do Open de Portugal 2023 - Campeonatos Nacionais de Juvenis e Absolutos Madeira, que se realizam no Funchal.

A Federação Portuguesa de Natação (FPN) anunciou que o nadador terminou a prova com 2.26,95 minutos, superando o recorde do mundo de 2.28,24 que era detido desde 9 de Março pelo checo David Kratochvil, em Lignano Sabbiadoro, Itália.

“Este recorde era o que mais gostava de bater”, afirma Marco Meneses, de 22 anos, citado no comunicado da FPN. “Aqui no Funchal, foi um recorde bem difícil, mas com o apoio do público também ajudou muito. Agora o objectivo é no Mundial tentar conquistar medalhas”, rematou o jovem nadador.

Marco Meneses, natural de Castro Daire (Viseu), compete na classe S11, para atletas com deficiência visual quase total. O recorde deste domingo carece ainda de confirmação por parte da World Para Swimming (WPS).

A FPN recorda que, a 17 de Março, o atleta paralímpico português (S11) tinha batido o recorde do mundo dos 50 metros costas, durante o WPS World Series Great Britain em Sheffield, no Reino Unido. Durante a prova, o nadador venceu a final dos 50 metros costas com 31,47 segundos, batendo o anterior recorde mundial que pertencia também ao checo David Kratochvil (31,58s).

Diogo Cancela e Tomás Cordeiro somam recordes nacionais

A Federação destaca que Portugal conta neste momento com quatro nadadores com mínimos para participar nos Jogos Paralímpicos: Diogo Cancela, Ivo Rocha, Marco Meneses e Tomás Cordeiro.

Diogo Cancela e Tomás Cordeiro também terminaram as suas participações no Open de Portugal com mais dois recordes nacionais nos 200 metros livres.

Diogo Cancela, do Louzan Natação/Efapel, concluiu a prova em 2.11,84, batendo o recorde nacional S8. Já o nadador Tomás Cordeiro, do Clube de Natação Colégio Efanor (CNCE), terminou a prova de 200 metros livres em 2.07,38 minutos, superando o recorde nacional na classe S10.