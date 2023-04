MotoGP: Marco Bezzecchi estreia-se a vencer na Argentina

Italiano dominou a segunda corrida do campeonato e subiu ao primeiro lugar do Mundial de pilotos.

O italiano Marco Bezzecchi (Ducati) alcançou neste domingo a primeira vitória da carreira no MotoGP, ao conquistar o Grande Prémio da Argentina, segunda prova do Mundial, que dominou do princípio ao fim.

O francês Johann Zarco (Ducati) terminou na segunda posição, depois de uma excelente segunda metade de corrida, enquanto o detentor da pole position, o espanhol Alex Márquez (Ducati) terminou em terceiro, naquele que foi o primeiro pódio desde o GP de Aragão, em 2020.

O campeão do mundo, Francesco Bagnaia (Ducati), desperdiçou 20 pontos quando cometeu um erro e se despistou numa altura em que ocupava a segunda posição, a oito voltas do fim.

"Nem tenho palavras, porque, sinceramente, acordei com uma sensação estranha. Sabia que poderia andar depressa, mas não esperava ser tão rápido", admitiu Bezzecchi, que é o novo líder do Mundial de pilotos.