Futsal: Benfica bate Sporting e conquista Taça de Portugal pela oitava vez

“Encarnados” venceram por 4-1, naquele que foi o primeiro triunfo sobre os “leões” na final da prova. No feminino, as “águias” também conquistaram o troféu.

O Benfica quebrou neste domingo o enguiço na Taça de Portugal. Pela primeira vez na história da prova, ganhou uma final diante do Sporting (4-1) e conquistou o troféu pela oitava ocasião. Foi uma dupla celebração para os “encarnados”, que no mesmo dia e no mesmo local, o pavilhão Municipal da Póvoa de Varzim, também conquistaram a prova no feminino.

Jacaré, logo aos 5’, colocou as “águias” na frente do marcador, mas, tal como tem acontecido ao longo dos anos na maioria dos derbies, o equilíbrio imperou e o Sporting respondeu com qualidade, empatando por Pany Varela antes do intervalo.

No segundo tempo, o Sporting esteve perto do golo num par de ocasiões, o Benfica respondeu em transições, mas os “leões” acabaram por pagar caro o risco que correram. Com Guitta fora da baliza, Diego Nunes fez o 2-1 e, a partir daí, os “encarnados” tiveram o mérito de continuar a aproveitar os erros do rival, com Diego Nunes a bisar e Arthur a fechar as contas, com a baliza do adversário escancarada.

Foi o primeiro troféu para Mário Silva, treinador que recentemente chegou à Luz para substituir o espanhol Pulpis, e que soma agora quatro vitórias em quatro jogos.

Horas antes, tinha ficado decidida a final feminina, com o Benfica a reforçar a sua supremacia no historial da competição. As “águias” venceram o troféu pela sexta vez na história, depois de baterem o Nun’Álvares, precisamente pelo mesmo resultado que a equipa masculina haveria de conseguir, 4-1.

Janice (4 minutos) colocou o Benfica na frente, Leninha ampliou a margem (28) e Carla Vanessa reduziu para a equipa de Fafe, antes de Inês Fernandes (33) e Fifó (39) fecharem o resultado que permitiu às “encarnadas” “vingarem” o desaire na final da época passada, precisamente frente ao Nun’Álvares.