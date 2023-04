Duas lições desta crise bancária

O sistema financeiro depende do Estado, mas é o primeiro que guia a acção do segundo. O capital assume hoje todo o seu poder através da esfera financeira.

Os quinze anos decorridos desde a crise financeira de 2008 foram férteis em episódios de instabilidade financeira nos mercados internacionais, com destaque para as primeiras semanas de pandemia, em fevereiro e março de 2020. Até ver, a volatilidade financeira não se traduziu em crise bancária, ao contrário do que aconteceu em 2008. A nova regulação financeira, mais exigente nos rácios de capital próprio e de liquidez dos balanços da banca, aliada a uma política monetária com novos instrumentos, nomeadamente o Quantitative Easing – compra de títulos de dívida a longo prazo aos bancos –, prometia evitar um novo desastre global.