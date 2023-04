Sporting e Benfica discutem final da Taça de futsal

“Águias” afastaram o Ferreira do Zêzere pela margem mínima, “leões” ganharam com naturalidade ao Nun’Álvares.

A lei do favoritismo imperou nas meias-finais da Taça de Portugal de futsal, o que significa que Benfica e Sporting voltarão a medir forças para ver quem arrecadará o troféu. No pavilhão Municipal da Póvoa de Varzim, a final está agendada para as 21h de domingo.

O primeiro a entrar em campo foi o Benfica, que sentiu algumas dificuldades para afastar o Ferreira do Zêzere. Rocha colocou as "águias" na frente do marcador, Xisto empatou pouco depois e também não tardou até Chishkala estabelecer o 2-1.

No segundo tempo, o Ferreira do Zêzere ainda assustou os "encarnados", com um grande lance individual de Costelinha que resultou no empate, mas praticamente no lance seguinte Bruno Cintra fixou o 3-2 final, com um grande remate de fora da área.

Apurado o Benfica, restava saber quem o acompanhava na final. E o Sporting nunca deixou a questão em aberto, impondo-se de forma peremptória ao Nun'Álvares, por 5-1. Os "leões" até estiveram em desvantagem, fruto de um golo de Cássio, e o intervalo chegou com um empate (1-1), com golo de Tomás Paçó.

A superioridade leonina veio definitivamente ao de cima no segundo tempo, com golos de Guerrero, Diogo Santos e Pany Varela, a que se juntou, pelo meio, um autogolo de Cambangula.

Contas feitas, esta será a sexta final da Taça de Portugal de futsal masculino decidida entre Sporting e Benfica, sendo que os "leões" ganharam todos os duelos com o rival no derradeiro encontro da prova.