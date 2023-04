Benfica conquista Taça da Liga feminina pela terceira vez

Numa final com as mesmas equipas da época passada, o Benfica venceu neste sábado o Sp. Braga (3-1), no Estádio Municipal de Aveiro, e conquistou a Taça da Liga de futebol feminino pela terceira vez em quatro edições.

Foi uma primeira parte repartida, com ocasiões de parte a parte e grande indefinição. Nycole e Ana Vitória estiveram perto do golo para o Benfica, Andreia Norton ainda atirou à barra, mas, depois de um par de ameaças, foi mesmo o Sp. Braga a marcar, por Caroline Kehrer, aos 33'.

?????????????????????? ?????????????????? ?? O SL Benfica deu a volta ao marcador e venceu a Taça da Liga Feminina pela 3ª vez! Revê os golos da partida ?? pic.twitter.com/MshRLqFL1P — Canal 11 (@Canal_11Oficial) April 1, 2023

Antes do intervalo, as "águias" igualaram, na sequência de uma grande penalidade, decidida com ajuda do VAR e concretizada à segunda tentativa: no primeiro remate de Carole Costa, Patrícia Morais estava fora da linha de baliza e, na repertição, a defesa do Benfica finalizou.

No segundo tempo, as "encarnadas" entraram melhor e colocaram-se em vantagem aos 65', após um erro do Sp. Braga aproveitado por Kika Nazareth, que ofereceu o golo a Nycole. Nycole que haveria de bisar aos 81', numa jogada de insistência, fechando o resultado e confirmando a tendência do Benfica para conquistar esta prova.