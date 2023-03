Receitas de medicamentos e de exames passam a ter validade de 12 meses

As receitas de medicamentos e os pedidos de exames e análises e de outros meios complementares de diagnóstico e terapêutica vão passar a ter, automaticamente, a validade de 12 meses, uma medida que visa evitar deslocações desnecessárias dos cidadãos aos centros de saúde e aliviar a carga burocrática dos médicos.

A portaria que introduz esta alteração foi publicada esta sexta-feira em Diário da República e vigora a partir de amanhã, mas está previsto um prazo de 90 dias para que os prestadores dos sectores público, privado e social possam adaptar os sistemas.

No entanto, no Serviço Nacional de Saúde "a expectativa é que a adaptação dos sistemas informáticos fique operacionalizada" já durante a próxima semana, adianta o Ministério da Saúde em comunicado.

Até agora, o prazo máximo das receitas de medicamentos e prescrições de exames e análises era de seis meses, obrigando as pessoas com doenças crónicas a ter de pedir aos médicos a sua renovação pelo menos de meio em meio ano.

Foi justamente com o objectivo de facilitar a vida aos cidadãos e aos médicos que a Direcção Executiva (DE) do Serviço Nacional de Saúde (SNS) propôs ao Governo este alargamento do prazo.

O director executivo do SNS, Fernando Araújo, já tinha destacado esta medida como exemplo da desburocratização em que a DE está empenhada, na comissão de saúde no Parlamento. Esta medida está no "top ten" das medidas de desburocratização enumeradas pelos médicos de família há muitos anos, frisou, lembrando que há mais de 20 anos que tinha sido solicitada.

O prolongamento dos prazos de validade aplica-se a todo o tipo de receitas e credenciais (desmaterializadas e impressas).

A partir da entrada em vigor da medida, também as receitas em papel podem ser renováveis, contendo até três vias, com a indicação ‘1.ª via’, ‘2.ª via’ ou ‘3.ª via’, as quais vigoram por 12 meses, começando o prazo a contar a partir do dia em que são emitidas, refere a portaria.

Cada linha de prescrição dos meios complementares de diagnóstico e terapêutica tem a validade de 12 meses, contados a partir da data da emissão, "sem prejuízo dos tempos máximos de resposta garantidos", acrescenta.