Escola de Verão da Comissão Europeia chega a Ponte da Barca – e as candidaturas estão abertas

Estão abertas as candidaturas para a sexta edição do Summer CEmp, escola de Verão organizada pela representação da Comissão Europeia em Portugal. Se queres saber mais sobre o funcionamento da União Europeia — e tens uma palavra a dizer sobre o seu futuro — esta iniciativa é para ti. Mas despacha-te: as inscrições são só até ao dia 31 de Março de 2023 para estudantes do ensino superior até aos 30 anos.

A candidatura é gratuita e feita através do formulário disponível no site da iniciativa. Além do formulário, cada candidato deve enviar um vídeo ou uma carta a explicar porque quer participar no evento.

Depois de ter passado pela Ribeira Grande, nos Açores, em 2022, a cidade escolhida para esta edição foi Ponte da Barca, que recebe o evento entre os dias 30 de Agosto e 2 de Setembro.

Ao longo de quatro dias, os 40 estudantes seleccionados podem contar com um programa "intensivo composto por diálogos com protagonistas da actualidade nacional e europeia – políticos, jornalistas, empresários, académicos, desportistas, artistas, entre outros – e uma variedade de actividades práticas aproveitando os recursos do grupo e da comunidade anfitriã", lê-se no site.

A organização vai cobrir todos os custos de alojamento, refeições e deslocações associadas ao programa.

Esta edição vai focar-se na importância da aprendizagem ao longo da vida — afinal, este é o ano europeu das competências —, mas no programa há também tempo e espaço para reflectir sobre o futuro da União Europeia e aprender mais sobre a sua história.

Texto editado por Inês Chaíça