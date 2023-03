Há um “Dr. Speed” que fez o que nem Usain Bolt conseguiu

Bouwahjgie Nkrumie, ou Dr. Speed, como passou a ser conhecido nas pistas de atletismo depois de "rebaptizado" pelo próprio pai, acaba de tornar-se no primeiro jamaicano com idade de júnior a quebrar a barreira dos 10 segundos no hectómetro. Nem Usain Bolt alcançou tal proeza.

Ao ouvir pronunciar o nome dr. Bouwahjgie num programa de rádio, o pai de Nkrumie gostou da ideia e passou a chamar Dr. Speed ao futuro senhor das pistas made in Jamaica. Alcunha que não tardará a impor-se num meio que começa a descobrir a história de um jovem que, para além de Usain Bolt, segue o Manchester United e o "arsenalista" Martin Odegaard no Instagram.

Na verdade, o nome da estrela da nova vaga de velocistas do berço do reggae pode demorar mais tempo a memorizar do que o próprio candidato a sucessor do mítico Usain Bolt a concluir uma prova de 100 metros... Como, aliás, o vice-campeão mundial sub-20 acaba de provar ao vencer os campeonatos interescolares da Jamaica (ISSA/GracceKennedy Boys and Girls Athletics Championships), no Estádio Nacional de Kingston, com a marca de 9,99 segundos (com vento +0.3 m/s), melhor marca de 2023.

Neste escalão, apenas dois atletas fizeram melhor: o botswano Letsile Tebogo (9,91s), no ano passado, e o norte-americano Trayvon Bromell (9,97s), em 2014.

Com 19 anos completados a 16 de Fevereiro, Bouwahjgie Nkrumie espera poder seguir as pisadas dos também caribenhos ​Yohan Blake, Asafa Powell e, em especial, de Usain Bolt, detentor do recorde mundial da distância, com 9,58 segundos, marca obtida nos Campeonatos do Mundo de 2009, em Berlim, na Alemanha.

Bolt que, com a mesma idade de Nkrumie, se dedicava preferencialmente aos 200 e 400 metros, ao contrário do Dr. Speed, que se notabiliza nos 100 metros (estafeta incluída), embora até 2021 tenha corrido (com bons registos) os 200 metros e experimentado o salto em comprimento.

Nos registos do maior ícone das pistas de velocidade existe apenas uma marca no world athletics: 10,03 segundos (com vento a +0.7 m/s), obtida a um mês de completar 21 anos, na Grécia.

Assim, será sempre ingrato - pelo menos nesta altura - tentar estabelecer um ponto de comparação justo entre Nkrumie e Bolt. De qualquer forma, em termos absolutos, a melhor marca sub-20 da Jamaica pertence, indubitavelmente, a Bouwahjgie Nkrumie, que no ranking mundial precisa ainda de superar o rival Letsile Tebogo, do Botswana, bicampeão mundial sub-20, detentor do recorde mundial, com 9,91 segundos, também ele com aspirações a tornar-se no próximo "raio".

Nesse capítulo, talvez falte a Nkrumie alguma da "arrogância" demonstrada por Tebogo, em Cali, quando correu os últimos 30 metros a olhar para Nkrumie, à imagem do que Usain Bolt fizera com André De Grasse, nos 200 metros, nos Jogos Olímpicos de 2016.

Por enquanto, o jamaicano dispensa as provocações, limitando-se a voar com a graciosidade e confiança de quem sabe que o atletismo pode reservar-lhe um lugar na história.