Noruega avança nas eólicas no mar sem abrir mão do petróleo

A Noruega anunciou esta quinta-feira os primeiros concursos para desenvolver no país grandes parques de energia eólica no mar (offshore).

O país definiu a meta de chegar aos 30 Gigawatts (GW) de potência instalada no mar até 2040 e abriu esta quarta-feira o prazo para as candidaturas a duas grandes áreas de concessão na plataforma continental.

Com prazos de apresentação de propostas que terminam a 4 de Agosto e 1 de Setembro (e adjudicação prevista até final do ano), os concursos na Noruega deverão disputar com o futuro concurso de offshore português as atenções de grandes investidores do sector das renováveis.

O Governo já anunciou que quer lançar este ano o primeiro dos leilões para chegar a uma capacidade instalada de 10 GW até 2030 na costa portuguesa e, segundo o primeiro-ministro António Costa, o plano é que seja lançado até final de Setembro. No total, de norte a sul, há 3400 quilómetros quadrados no mar português que podem vir a acolher parques eólicos.

Num comunicado em que revela que planeia lançar novos concursos em 2025, o primeiro-ministro da Noruega, Jonas Gahr Støre, destaca as “excelentes oportunidades” do país na produção de energia eólica offshore. “As nossas áreas no mar são cinco vezes maiores que as áreas em terra. Há muito vento nas nossas costas e, adicionalmente, temos profissionais qualificados e empresas que vão contribuir para desenvolver esta tecnologia”, afirmou o governante.

Segundo os dados divulgados pelo Ministério do Petróleo e Energia da Noruega, um dos concursos, que prevê uma capacidade a adjudicar entre 1,5 e 2,25 GW destina-se à tecnologia flutuante, a mesma que terá de ser usada na maioria dos futuros parques portugueses, devido à profundidade da costa.

Apesar de o executivo norueguês defender que “liderar a Noruega através da transição verde” é uma das suas principais missões, o petróleo e o gás natural continuam a ser fundamentais na estratégia norueguesa e europeia (as exportações de gás e petróleo para a União Europeia cresceram em 2022 e o gás proveniente da Noruega ajudou a Alemanha a compensar a ausência de gás russo).

Assim, a 10 de Janeiro, o Ministério do Petróleo e Energia da Noruega atribuiu mais 47 licenças de exploração de energias fósseis ao largo da costa (29 no Mar do Norte, 16 no Mar da Noruega e duas no Mar de Barents) a 25 empresas, entre as quais a Conoco Phillips, a Equinor, a TotalEnergies, a Aker BP e a AS Norske Shell.

Foi uma “contribuição importante para assegurar que a Noruega se mantém como um fornecedor seguro e previsível de petróleo e gás à Europa”, considerou à data o ministro do Petróleo e Energia, Terje Aasland.

As receitas do petróleo e gás da Noruega são transferidas para o fundo soberano do país (responsável pelo financiamento de 20% do orçamento estatal anual), mas representam “menos de metade do valor do fundo”, que tem um valor de mercado na ordem dos 1,2 biliões de euros, de acordo com a informação do Norges Bank, que o gere.

A fatia de leão corresponde aos retornos de investimentos em acções, obrigações, imobiliário e energias renováveis.