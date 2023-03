Revista Singular: edição de Primavera com o PÚBLICO de 1 de Abril

Paisagens do Gerês, vinhos para cozinhas asiáticas, restaurantes onde o cabrito é rei: no próximo sábado, mais uma edição da revista que convida a partir à descoberta do mundo dos Vinhos Verdes.

João Pedro Araújo dá continuidade ao trabalho iniciado pelos seus bisavós e inquieta-o garantir que a geração seguinte manterá a Casa de Cello. Paulo Damásio faz o mesmo na Quinta dos Abrigueiros, já com a filha Maria ao seu lado – são a 10.ª e a 11.ª geração, respectivamente. Vasco Croft, da Aphros Wine, também trabalha a partir de vinhas que estão na sua família desde o século XVII – entretanto, expandiu-as e converteu-as para o modo biodinâmico, que exige cuidados com uma precisão de relojoeiro. Tudo para preservar o solo, a biodiversidade e toda a envolvente para gerações futuras.

Já Simão Pedro de Aguiã tem raízes ainda mais fundas: baseando-se apenas naquilo que está documentado, afirma que a sua família está na Quinta de Aguiã desde 1258, são já 16 gerações consecutivas a cuidar destas terras voltadas para o vale do Vez e para a serra do Soajo. E as vinhas que plantou há 25 anos são parte de um projecto de manutenção e recuperação da quinta e do monumental solar com uma torre medieval que é a sua casa de família.

De seu modo, tanto João como Paulo, Vasco ou Simão fazem vinhos com a posteridade como horizonte. Todos dentro de estilos diferentes, porém alinhados com a perspectiva de fazer aquilo que faz sentido e não aquilo que ditam as tendências.

Estes quatro produtores são alguns dos destaques da edição de Primavera da revista Singular, que chega às bancas com o PÚBLICO de 1 de Abril. O primeiro como foco de uma reportagem sobre a Casa de Cello sob o ponto de vista do enoturismo, os restantes como escalas de um roteiro de fim-de-semana enquadrado pelas margens do Lima e do Vez e pelos horizontes largos do Parque Nacional da Peneda-Gerês, ao longo da antiga Nacional 202, uma estrada curta, mas perfeita para coleccionadores de paisagens.

Ponte de Lima, Arcos de Valdevez e Soajo são os pontos altos de uma roadtrip que começa e acaba numa piscina debruçada sobre as vinhas, na Nhôme Country Living.

A pensar na chegada de dias mais soalheiros, aproveitamos para repensar as escolhas de vinhos, de acordo com a comida que a temporada pede. O sommelier Manuel Moreira escolhe um naipe de Vinhos Verdes que ombreiam com alguns dos nossos pratos favoritos das cozinhas asiáticas.

Com a Páscoa ao virar da esquina, o cabrito merece um capítulo próprio, pela mão do jornalista de gastronomia António Mendes Nunes, que traça um roteiro conciso de restaurantes que, com excelência, servem a carne pascal por excelência – e que não descuram a oferta de vinhos para acompanhá-la.

Para dar conta do patamar de qualidade que se está a tornar transversal à região dos Vinhos Verdes, o crítico José Augusto Moreira passa em prova uma dúzia de referências que demonstram a ambição crescente dos produtores da região. E junta-se ao enólogo Abel Codesso na Adega do Sossego, para a estreia de uma nova secção que junta comida, vinhos e histórias servidas à mesa.

A revista Singular existe, desde 2021, com o propósito de incitar à descoberta do mundo dos Vinhos Verdes. As suas 36 páginas são férteis em pistas, pretextos e outros pontos de partida para conhecer o território onde estes vinhos nascem – bem como os vinhos em si e as pessoas e a paisagem que lhes dão forma.

A edição de Primavera é distribuída gratuitamente com o PÚBLICO de 1 de Abril. A Singular é promovida pela Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes e produzida, editada e distribuída pelo PÚBLICO. Enquanto a edição de Primavera não chega às bancas, aqui (e aqui) está a de Inverno, para abrir o apetite.