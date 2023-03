Mais de 10 mil garrafas de espumante falsificado apreendidas na Bairrada

O espumante apreendido pela ASAE está avaliado em 25.940 euros e estava prestes a ser introduzido no circuito comercial, como se fosse vinho espumante de qualidade, com características especiais.

Foram apreendidas mais de 10 mil garrafas de vinho espumante falsificado na região da Bairrada, no distrito de Aveiro, informou esta segunda-feira a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE).

Em comunicado, a ASAE esclarece que o espumante apreendido durante uma operação de fiscalização direccionada à preparação, distribuição e comercialização de vinhos, na região da Bairrada, está avaliado em 25.940 euros.

No decorrer da operação, foram apreendidas 10.854 garrafas de vinho espumante num operador económico, atendendo a ter sido detectado o engarrafamento e rotulagem de vinho “sem que o processo de elaboração do vinho tivesse sido superior a 90 dias, tal como determina a legislação em vigor”.

Ainda segundo a ASAE, o espumante encontrava-se pronto para ser introduzido no circuito comercial, como se tratasse de vinho espumante de qualidade, com características especiais, induzindo o consumidor em erro no que respeita ao modo de preparação do vinho espumante.

“Em consequência, foi instaurado o respectivo processo de contra-ordenação por ter engarrafado e rotulado vinho como se tratasse de vinho espumante de qualidade e foi ainda notificado para retirar do circuito comercial o vinho espumante que já havia comercializado naquelas circunstâncias, sob pena de incorrer em crime de desobediência”, refere a mesma nota.