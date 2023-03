Ordem dos Nutricionistas diz que cabaz de alimentos com IVA de 0% é “muito completo e equilibrado”

Para a bastonária da Ordem dos Nutricionistas, Alexandra Bento, a lista dos 44 alimentos que dentro de algumas semanas estarão à venda com taxa de IVA de 0% é "muito completa, muito equilibrada e com uma grande variedade de produtos alimentares", que respeitam os princípios de uma alimentação saudável, a base da cozinha mediterrânica e os sete grupos da roda dos alimentos.

"Temos um conjunto de alimentos que pertencem ao grupo dos cereais e derivados e tubérculos, temos hortícolas, temos frutas, lacticínios, carnes, pescado e ovos, leguminosas e temos gorduras. Aquilo que a Ordem dos Nutricionistas sempre disse é que deveria ser um cabaz de alimentos saudáveis e considerados essenciais para que a população tivesse capacidade de ter acesso", refere Alexandra Bento.

A lista divulgada ao final da tarde desta segunda-feira pelo primeiro-ministro, António Costa, inclui alimentos como o pão, a batata, a massa e o arroz, vegetais como a cebola, o tomate, a cenoura, a couve portuguesa, frutas como a maçã, a banana, a laranja, a pêra e o melão, leguminosas como o feijão vermelho e frade, grão-de-bico e ervilhas. Inclui também várias carnes, como frango, porco, peru e vaca, peixes como o bacalhau, a sardinha, a dourada e o atum em conserva, leite de vaca, iogurtes e queijo, ovos de galinha e ainda azeite e manteiga, entre outros.

Para a responsável, esta lista "vai completamente ao encontro" da proposta elaborada pelo Ministério da Saúde, a que a Ordem dos Nutricionistas já tinha sido chamada a dar o seu parecer e que, de resto, tinha merecido parecer favorável.

No total, são 44 produtos. A expectativa é que nas próximas semanas possam estar à venda com taxa de IVA de 0%, com vista à "redução e estabilização" dos preços, tal como foi acordado com os representantes dos produtores agrícolas e dos supermercados. No entanto, para tal, esta medida terá ainda de seguir para a Assembleia da República e ser aprovada.

Para Alexandra Bento, esta lista também responde às necessidades de quem tem uma alimentação exclusivamente baseada em produtos de origem vegetal, como os vegetarianos estritos ou veganos, ou por quem inclui ovos e lacticínios. "Creio que poderão estar muito satisfeitos com esta medida", considerou.

Questionada sobre se seria importante incluir outros alimentos para este grupo da população, a nutricionista lembra que a construção deste cabaz teve como base as necessidades da "população portuguesa na sua globalidade".

"Parece-me que é imensamente adequada de descida do IVA em produtos alimentares saudáveis, considerados essenciais para a população em termos globais", sublinhou Alexandra Bento, elogiando ainda a forma como o processo de selecção destes produtos foi conduzido. "Temos uma decisão política baseada no trabalho técnico, com a audição e envolvimento de todos os sectores. Acho que é um momento muito interessante", notou.

Questionada sobre se perante a escalada dos preços dos alimentos que se tem verificado ao longo dos últimos meses deveria ser pensado um limite para estes bens essenciais, a bastonária da Ordem dos Nutricionistas considera que a medida tomada pode servir de exemplo. "Acho que hoje foi um momento interessante, porque vimos na conferência de imprensa os vários sectores, desde a produção até à distribuição, a comprometer-se. E se se comprometeram hoje para este assunto, acho que pode haver espaço para comprometimento noutras alturas, perante outros cenários", considerou.