Foi magra a primeira vitória da Polónia de Fernando Santos

O recente desaire na República Checa, no arranque da fase de qualificação para o Euro 2024, tinha atirado para cima da selecção da Polónia uma carga de pressão acrescida. O presidente da Federação Polaca de Futebol veio a público confessar-se desiludido e, por isso, à equipa agora comandada por Fernando Santos não restava alternativa que não fosse corrigir a trajectória. Nesta segunda-feira, na 2.ª jornada do Grupo E, pode dizer-se que cumpriu os mínimos, ao bater a Albânia, por 1-0.

Em Varsóvia, os milhares de adeptos polacos presentes no Estádio Nacional terão saído satisfeitos com os primeiros três pontos, mas não inteiramente convencidos. O golo apontado por Swiderski, aos 41’, foi a manifestação de uma superioridade territorial que nunca se traduziu numa verdadeira avalanche de ocasiões: o lance decisivo nasceu de um livre indirecto, com direito a remate ao poste de Kamisnki antes da recarga vitoriosa do avançado dos norte-americanos do Charlotte FC.

Face ao empate da República Checa na Moldova (0-0), a Polónia ocupa agora o segundo lugar do grupo, a um ponto do líder.

Também com um golo apenas, a França impôs-se em Dublin, à República da Irlanda, e isolou-se no comando do Grupo B. Aos 51’, o central/lateral Benjamin Pavard decidiu um jogo com poucos remates enquadrados (dois para os irlandeses, quatro para os visitantes) e que deixa os franceses a três pontos da Grécia (menos uma partida) e dos Países Baixos, que venceram Gibraltar por 3-0 e em superioridade numérica desde os 51 minutos.

No encontro mais produtivo do dia em matéria de golos, a Suécia goleou o Azerbaijão (5-0) num Grupo F liderado pela Áustria, que recebeu e derrotou, por 2-1, a Estónia.