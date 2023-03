FIFA aumenta prémio aos clubes por jogadores nos próximos Mundiais

A FIFA vai aumentar o valor pago aos clubes pela presença de jogadores nos dois próximos Mundiais de futebol, anunciou nesta segunda-feira o organismo, que assinou um novo memorando de entendimento com a Associação Europeia de Clubes (ECA).

"O programa de retribuição aos clubes, que compensa todos os clubes que cedem jogadores para os Mundiais masculinos, vai aumentar de 209 milhões de dólares [cerca de 194 milhões de euros] nos Mundiais de 2018 e 2022 para 355 milhões de dólares [cerca de 330 ME] para os torneios de 2026 e 2030", referiu o organismo em comunicado.

Esta medida foi anunciada aquando da assinatura do novo memorando de entendimento entre a FIFA e a ECA, da qual fazem parte os portugueses Benfica, FC Porto, Marítimo, Sporting e Sporting de Braga.

Neste memorando, a ECA garante que os seus clubes vão aderir ao novo calendário internacional de jogos, do qual consta o novo Mundial de clubes, que, a partir de 2025, terá 32 equipas, ou a criação de uma prova semelhante para o sector feminino.

"Este é um dia importante para o futuro do futebol e a sua estabilidade a longo prazo. [...] Ter o apoio da ECA ao novo calendário internacional de jogos garante o equilíbrio entre o futebol de clubes e o das selecções nacionais", afirmou o presidente da FIFA, Gianni Infantino.

Para o presidente da ECA, Nasser Al-Khelaifi, o novo memorando de entendimento "reconhece o papel central dos clubes no futebol global e assegura que eles estão representados nas decisões que os afectam". "Estamos entusiasmados por trabalhar de forma próxima com a FIFA para assegurar que as receitas das novas competições, quer no futebol masculino quer no feminino, são bem divididas pelo ecossistema", referiu o também presidente do Paris Saint-Germain.