Terça na TV: A Origem e as baleias entre Almodóvar e Banderas

O Primeiro Homem na Lua, Abraça-me com Força e O Fim da Inocência são outros filmes em exibição, num dia em que também se ouve Carlos do Carmo e se reflecte sobre o passado e futuro de Portugal.

CINEMA

A Origem

Fox Movies, 18h53

Dom Cobb é um ladrão de ideias e um espião de topo. É especialista em entrar na mente das pessoas e extrair-lhes segredos durante o sono. Agora, tem uma missão ainda mais complexa: implantar uma ideia na mente de alguém.

Com argumento e realização de Christopher Nolan, um thriller de acção com Leonardo DiCaprio, Michael Caine, Joseph Gordon-Levitt, Marion Cotillard e Ken Watanabe. Das oito nomeações que recebeu para os Óscares, colheu quatro estatuetas em categorias técnicas.

O Primeiro Homem na Lua

AXN Movies, 21h10

Com assinatura de Damien Chazelle, baseia-se na obra em que o escritor James R. Hansen descreve os antecedentes da primeira viagem à Lua e a forma como a façanha mudaria a percepção da espécie humana. Ryan Gosling encabeça um elenco que conta também com Claire Foy, Jason Clarke, Kyle Chandler, Corey Stoll e Patrick Fugit.

Abraça-me com Força

RTP1, 23h58

A actriz Vicky Krieps é Clarisse, uma jovem mulher que decide meter-se no carro e deixar tudo para trás: marido, filhos e tudo o que viveu até aí. O espectador segue-a na sua viagem física e emocional, ao mesmo tempo que acompanha o dia-a-dia da família em casa, num esforço de seguir com a vida e lidar, o melhor que pode, com a sua ausência.

Com assinatura do actor e realizador francês Mathieu Amalric, Abraça-me com Força é uma adaptação cinematográfica da peça de teatro Je Reviens de Loin, de Claudine Galea.

O Fim da Inocência

Nos Studios, 00h20

Realizado por Joaquim Leitão e escrito por Roberto Pereira, O Fim da Inocência adapta ao cinema o best-seller homónimo de Francisco Salgueiro, onde é contada a história real e desconcertante de uma adolescente, Inês (Oksana Tkach).

Vem de uma família abastada, estuda nos melhores colégios e convive quase exclusivamente com pessoas do seu estrato social. Mas, depois das aulas, ela e os amigos participam em arriscados jogos sexuais, usam a internet de forma compulsiva, frequentam a vida nocturna de Lisboa e consomem todo o tipo de drogas, numa espiral destrutiva inimaginável para os pais, que os julgam em segurança.

DOCUMENTÁRIOS

Carlos do Carmo - Um Homem no Mundo

RTP2, 11h06

Ivan Dias acompanha um ano na vida de Carlos do Carmo: o da consagração, da celebração das cinco décadas de actividade e da atribuição do Grammy Latino de Carreira. O título alude a dois álbuns feitos em parceria com José Carlos Ary dos Santos: Um Homem na Cidade (1977) e Um Homem no País (1983), perfilando-se como o último tomo da trilogia.

A Encantadora de Baleias

Odisseia, 14h26

Um mergulho na vida das baleias-de-bossa pelo olhar de Vicki Neville, uma apaixonada pelos oceanos que foi estabelecendo uma ligação única a estes grandes cetáceos, ao largo de Queensland, na Austrália. Cinco câmaras entraram com ela nas águas de Hervey Bay, ao longo de três meses, para captarem momentos tão especiais como aquele em que uma mãe baleia lhe apresenta a cria recém-nascida.

Desejo Duplo: O Mestre e a sua Musa

RTP2, 23h25

É antiga a relação entre o realizador Pedro Almodóvar e Antonio Banderas, o seu “actor-fetiche”, que ainda recentemente deu vida a um alter ego do cineasta, no filme Dor e Glória. Começou há mais de quatro décadas e teve momentos tão profícuos como tumultuosos.

Este documentário de Nathalie Labarthe analisa o percurso conjunto das duas estrelas espanholas do cinema, enquadrado pelos filmes que os juntaram e tendo como pano de fundo as mudanças históricas por que o país deles foi passando.

INFORMAÇÃO

É ou Não É? - O Grande Debate

RTP1, 22h01

Em directo de Guimarães, Carlos Daniel modera um debate conduzido por uma interrogação: que país somos ou queremos ser? Para reflectir sobre o passado e futuro de Portugal, reúne-se um painel que representa várias áreas e gerações.

O arquitecto Eduardo Souto de Moura, o actor João Reis, a médica Maria João Baptista (presidente do conselho de administração do Centro Hospitalar Universitário de São João), a economista Ana Lehmann, a escritora Marta Pais Oliveira e o jornalista Germano Silva são os convidados.