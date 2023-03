Viva e em movimento

Nasci em Angola, no Tchivinguiro, um lugar remoto onde a minha família se procurou esconder da ditadura salazarista. Aí, na ausência de crianças da minha idade com quem brincar, virei-me para os animais, com os quais mantive relações de grande amizade: cães, coelhos, macacos, cabras e porquinhos-da-índia. Um destes amigos foi um coelho, branco, nariz rosa, muito simpático, que alimentei durante meses e que celebrava a minha chegada com cómicos pulos de alegria — e de apetite. Foram tempos em que crescemos juntos: enquanto marcava a minha altura contra uma parede, o coelho crescia a olhos vistos na sua gaiola.

