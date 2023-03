Tottenham rescinde com Conte

É oficial. O Tottenham anunciou neste domingo a saída de Antonio Conte e a nomeação de Cristian Stellini como treinador interino até ao final da temporada em curso. Conte sai por mútuo acordo.

A decisão era esperada desde a conferência de imprensa que se seguiu ao empate com o Southampton, a 18 de Março, na qual o técnico italiano acusou os seus jogadores de serem "egoístas" e criticou fortemente a cultura e a estrutura do clube londrino: "Vinte anos com o mesmo proprietário e nunca ganharam nada".

O Tottenham está no quarto lugar da Premier League, e terminará a temporada sem qualquer troféu.

Conte foi nomeado treinador do Tottenham em Novembro de 2021, após a saída de Nuno Espírito Santo, que por sua vez sucedeu a José Mourinho. O clube avançará agora para o seu quarto técnico desde a saída de Mauricio Pochettino em 2019, ano em que os londrinos chegaram a uma final da Liga dos Campeões, perdendo para o Liverpool.