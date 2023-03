Governo passou de apoios pontuais a medidas que irão ser estruturais

A expectativa tinha sido criada pelo primeiro-ministro, no debate parlamentar de quarta-feira, e ontem foram conhecidas as medidas adoptadas pelo Governo para apoiar as pessoas, sobretudo as de menores rendimentos, face à crise inflacionária. E uma primeira e imediata conclusão que se tira das medidas anunciadas pelo ministro das Finanças, Fernando Medina, pela ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, e pela ministra do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social, Ana Mendes Godinho, é a de que há uma mudança significativa na forma como o Governo encara e actua para fazer face às consequências sobre as pessoas mais vulneráveis que advêm do brutal aumento da inflação. Assim como há clara assunção da aposta no fortalecimento do Estado social.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt