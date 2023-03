Lula cancela viagem à China por estar com pneumonia

O Presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, adiou a viagem oficial à China que começaria neste domingo por recomendação médica. O chefe de Estado apresenta um quadro de pneumonia e, após avaliações médicas, viu-se obrigado a rever a agenda.

De acordo com o Palácio do Planalto, o adiamento já foi comunicado às autoridades chinesas com a reiteração do desejo de marcar a visita em nova data.

Na quinta-feira, Lula deu entrada no Hospital Sírio-Libanês, em Brasília, com sintomas gripais. Após avaliação clínica, foi-lhe diagnosticado um quadro de broncopneumonia bacteriana e viral por gripe A, tendo iniciado um tratamento com antibióticos.

Lula já havia adiado para domingo o embarque que estava originalmente marcado para a manhã de sábado. Agora, o comunicado oficial fala em novo adiamento até às melhoras do seu quadro clínico e não se prevê uma nova data.

"Após reavaliação no dia de hoje [sábado] e, apesar da melhora clínica, o serviço médico da Presidência da República recomenda o adiamento da viagem para China até que se encerre o ciclo de transmissão viral."

O médico Roberto Kalil, que acompanha a saúde de Lula, afirmou à Folha neste sábado que não houve agravamento e que o adiamento da viagem ocorreu por uma questão de coerência. "Ele está tomando antibiótico na veia. Uma coisa é ficar aqui e tomar antibiótico, outra coisa é pegar um voo de 30 horas", disse.

"O Presidente está muito bem, está evoluindo bem. Mas a equipa médica da Presidência, a doutora Ana [Helena Germoglio] junto comigo, sugeriu, e o Presidente e a [primeira-dama] Janja decidiram [adiar]", afirmou.

O médico lembra, inclusive, que a gripe pode ser transmitida a outras pessoas — o que reforça a necessidade do adiamento da viagem.

Kalil prevê que Lula possa voltar ao trabalho já na próxima semana, mas que terá de esperar pelo menos dez dias para fazer uma viagem para a China.

Na sexta-feira, o Presidente brasileiro cancelou todos os seus compromissos de agenda. No entanto, após descansar pela manhã, decidiu participar de uma reunião com ministros que aconteceria no Palácio do Planalto e passou para o período da tarde, no Alvorada, residência oficial da Presidência.

Teve ainda uma reunião com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, para tratar da crise da tramitação de medidas provisórias.

Lula foi ao hospital na quinta-feira, depois de regressar de uma viagem ao Rio de Janeiro. Apresentava um quadro com bastante tosse, mal-estar, sintomas gripais e pressão alta. Recebeu, então, o diagnóstico de pneumonia.

Lula havia completado uma viagem de dois dias. Na terça-feira esteve na região Nordeste, onde cumpriu agendas na Paraíba e em Pernambuco. Depois, seguiu directo para o Rio de Janeiro, onde visitou no dia seguinte o complexo militar naval de Itaguaí e participou de eventos da área da cultura na região central da capital fluminense.

Exclusivo PÚBLICO/Folha de S.Paulo