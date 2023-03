Roberto Martínez: “É possível que haja mudanças”

Roberto Martínez pouco tempo tem tido para respirar. Recebeu os jogadores portugueses na última segunda-feira, fez o primeiro jogo na quinta, viajou neste sábado para o Luxemburgo, onde irá ter o se segundo jogo amanhã. Pouco tempo para respirar, mas também para trabalhar novos sistemas e pouco tempo sequer para recuperar. E é por isso que o novo seleccionador nacional admite fazer algumas mudanças no "onze" que irá defrontar os luxemburgueses em relação à equipa que goleou o Liechtenstein.

"É muito importante ter gente fresca. Três dias depois do jogo com o Liechtenstein, é possível que haja mudanças, mas também é importante haver continuidade", reforçou Martínez na conferência de imprensa de antecipação do encontro com o Luxemburgo, o segundo da fase de qualificação para o Euro 2024, justificando o facto de não treinar no Luxemburgo precisamente com a falta de tempo entre os dois jogos: "Estamos a preparar este jogo desde o primeiro dia que estamos juntos. Ssabíamos que só teríamos um dia no campo antes do Luxemburgo, preferimos trabalhar na Cidade do Futebol."

Depois da entrada com uma goleada frente ao fraco Liechtenstein, o próximo adversário, diz o técnico espanhol, está num patamar superior. "O Luxemburgo é uma equipa com continuidade. Respeito o trabalho do treinador, com conceitos muito claros, jogam sempre da mesma forma. É uma equipa muito competitiva, com jogadores que fazem a diferença e muito bem construída. Temos de estar ao melhor nível. Não acredito que seja uma 'trampa'. Só perdeu duas vezes nos últimos nove jogos. Será difícil ganhar pontos aqui. Respeitamos imenso o Luxemburgo, joga como um clube, não como uma selecção", alertou.

Martínez fez ainda uma pequena comparação entre as expectativas que tinha enquanto seleccionador da Bélgica e as que tem agora como seleccionador de Portugal: "Tivemos um grande ciclo. Eu nasci em Espanha, sei o quão especial é o futebol português. Muito da minha experiencia posso usar neste novo ciclo. As expectativas são as mesmas, há muitas semelhanças entre Bélgica e Portugal, ambos têm muitos jogadores importantes nos melhores clubes do mundo."