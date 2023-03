O canibalismo de Yellowjackets prova que a adolescência é do pior

O elenco de Yellowjackets convoca um naipe de actrizes emblemáticas dos anos 1990 e é um dos ímanes da série que regressa este sábado para a sua segunda temporada: ver Juliette Lewis, Christina Ricci ou Melanie Lynskey partilhar o ecrã com as actrizes que interpretam a versão adolescente das suas personagens é uma jogada de mestre. E elas falam nisso num vídeo-encontro com a imprensa em que o PÚBLICO esteve presente. “Tu é que eras a rainha dos anos 90”, diz Lauren Ambrose, recém-chegada ao elenco, a Ricci. “Eu sei, mas não tenho objectividade, o factor nostalgia não me diz nada”, responde a actriz sem falsas modéstias. Mas, mais importante, Yellowjackets mostra como são livres aquelas adolescentes quando a queda do seu avião as retira da sociedade patriarcal. Depois há o canibalismo, cultos na floresta, mortes e a dureza de regressar ao mundo.

