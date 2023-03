Ministro da Cultura vai celebrar protocolo de reforço financeiro com Casa do Artista

O Ministério da Cultura vai celebrar na próxima segunda-feira, 27 de Março, um novo protocolo com a Apoiarte — Casa do Artista, “reforçando de modo significativo o apoio financeiro” à associação através do Fundo de Fomento Cultural, revelou este sábado o gabinete do ministro, Pedro Adão e Silva.

A assinatura do protocolo visa traduzir “reconhecimento” por parte do ministério “da missão social e cultural desenvolvida” pela Casa do Artista e ocorre no Dia Mundial do Teatro. A sessão está marcada para o meio-dia.

O Governo “assume um compromisso de apoio sustentado que visa promover a autonomia da criação artística, demonstrado, nomeadamente, pelo crescimento da verba destinada ao teatro” no último ano, afirma Pedro Adão e Silva, citado em comunicado.

“Esta medida reflecte o crescente investimento do Governo na consolidação do teatro em Portugal: em 2023, o financiamento estatal ao sector soma um total de 33,64 milhões de euros, o que representa um aumento de 27% em relação ao montante atribuído em 2022, de 26,5 milhões de euros”, acrescenta o comunicado do Ministério da Cultura.

Os valores de apoio ao teatro a que o Ministério da Cultura se refere resultam sobretudo dos diferentes programas da Direcção-Geral das Artes (DGArtes) e dos respectivos concursos.

Quanto ao protocolo com a Casa do Artista, o gabinete de Pedro Adão e Silva disse à agência Lusa que os valores em causa só serão conhecidos na segunda-feira, com a assinatura do protocolo.