Marcelo antecipa previsão de crescimento do Banco de Portugal “a caminho de 2%”

Na República Dominicana, Marcelo Rebelo de Sousa referiu que Portugal registou em 2022 “o mais alto crescimento na Europa, ao mesmo tempo com um défice que se descobre todos os dias que é mais baixo”.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, antecipou hoje que o Banco de Portugal vai rever a sua previsão de crescimento da economia portuguesa em 2023 para "a caminho de 2%, 1,8%", admitindo "que pode ultrapassar os 2%".

O chefe de Estado falava num hotel em Santo Domingo, num encontro com emigrantes portugueses e representantes de empresas nacionais com presença na República Dominicana, no fim de uma curta visita oficial a este país, antes da 28.ª Cimeira Ibero-Americana.

Na sua intervenção, Marcelo Rebelo de Sousa referiu que Portugal registou em 2022 "o mais alto crescimento na Europa, ao mesmo tempo com um défice que se descobre todos os dias que é mais baixo" e o "desemprego em números históricos, pouco mais do que o desemprego técnico".

"Agora mesmo para 2023, em que já se sabia que [o crescimento] não ia ser igual, o Banco de Portugal vai rever, se não reviu entretanto enquanto estamos cá, as previsões para 2023 a caminho de 2%, 1,8%, mas admitindo -- enfim, não o dizendo publicamente -- que pode ultrapassar os 2% e subir, o que na Europa é difícil, subir a caminho dos 3% no final do ano", acrescentou.

Em 16 de Dezembro passado, o Banco de Portugal estimava um crescimento de 1,5% da economia portuguesa em 2023.