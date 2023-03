Governo surpreendido com menos 1400 milhões de euros no défice de 2022

O Governo mostrou-se esta quarta-feira surpreendido com a classificação que as autoridades estatísticas fizeram de medidas tomadas pelo executivo, no valor de 1400 milhões de euros, para aliviar os custos da energia. Segundo explicou o primeiro-ministro, António Costa, na Assembleia da República, esta despesa terá de ser incluída nas contas de 2023, sendo uma das razões pelas quais o executivo se prepara para fechar as contas de 2022 com um défice melhor do que o previsto. Este resultado é determinante para acomodar as novas medidas de apoio que o Governo aprova na sexta-feira.

