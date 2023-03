Como o Governo mudou de ideias sobre o IVA zero nos alimentos

Ao contrário de Espanha que, em Dezembro, isentou de IVA os alimentos essenciais para contornar os efeitos da inflação, o Governo português começou por rejeitar a ideia e apostou em apoios extraordinários para as famílias a fim de compensar o aumento dos preços. Agora, aprovou o IVA zero para o cabaz de bens essenciais durante seis meses, no âmbito de um programa para enfrentar a subida do custo de vida, anunciado esta sexta-feira. Ao PÚBLICO, economistas e politólogos sinalizam que a mudança de posição do Governo resulta de uma cedência à pressão pública e dos partidos e de uma resposta à margem orçamental conseguida pela redução do défice.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt