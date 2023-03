Depois de Kanye West, Adidas afasta Beyoncé

Primeiro foi a polémica com Kanye West, que culminou com a denúncia da parceria por parte da Adidas, com o artista, em Outubro passado. Agora, a marca desportiva alemã terminou o ser acordo comercial com Beyoncé, devido aos fracos resultados económicos desta parceria, revela o The Hollywood Reporter.

IvyPark, a linha de roupa desportiva da cantora, nasceu em 2016 quando se juntou ao empresário britânico Philip Green, proprietário de marcas como a TopShop. Quatro anos depois, Beyoncé associou-se à Adidas, com quem relançou a linha desportiva e desenvolveu novas ideias e vestuário para a marca, mas o sucesso não foi o esperado. O contrato, que expira no final do ano, terminará por mútuo acordo.

Segundo o The Wall Street Journal, o ano passado, a linha ficou-se pelos 40 milhões de dólares (cerca de 37 milhões de euros), muito aquém do que a Adidas esperava e, anunciou, que "cerca de metade da mercadoria que foi produzida não foi vendida". A última colecção foi apresentada em Janeiro e a cantora não fez grande promoção da mesma, não tendo recorrido, por exemplo, à sua conta de Instagram, onde tem mais de 300 milhões de seguidores.

Se no caso de Beyoncé, o problema foram os maus resultados, no de Kanye West a decisão foi tomada por causa dos seus comentários anti-semitas, que incitavam à violência. No final de Fevereiro, a Adidas tinha sapatilhas da linha Yeewzy no valor de 500 milhões e não sabia o que fazer com o produto.