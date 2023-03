Ricky Gervais estreia-se em Portugal com espectáculo Armageddon

O humorista britânico Ricky Gervais vai estrear-se nos palcos portugueses, trazendo a Lisboa o espectáculo Armageddon — que estará disponível na Netflix em 2024. O anúncio foi feito na conta do comediante na rede social Twitter, sem indicar datas nem local da actuação.

A informação dada na conta oficial de Gervais indica que os bilhetes serão postos à venda na próxima sexta-feira às 10h (hora local de cada cidade). Não é ainda conhecida a promotora, a sala ou a data do espectáculo. Actualmente na estrada, Armageddon terá uma das suas actuações registadas para um especial de stand-up da Netflix que se estrará em 2024, como informou no final do ano passado o próprio Gervais.

Ricky Gervais é um dos maiores nomes do humor dos últimos 20 anos, sendo co-autor e protagonista da série The Office, que tanto no seu original britânico quanto na versão norte-americana é um dos títulos mais marcantes da comédia televisiva recente. Além dela, é também co-autor e protagonista de Extras e da mais recente After Life, na Netflix.

Few more #Armageddon dates on sale next week. pic.twitter.com/l8DQadHy66 — Ricky Gervais (@rickygervais) March 24, 2023

Provocador, ateu, céptico e amante dos animais, Ricky Gervais destacou-se pelos seus vários espectáculos ao vivo e também como anfitrião invulgarmente ácido de cerimónias dos Golden Globes em Hollywood, por exemplo. No seu mais recente espectáculo gravado, SuperNature (mais uma vez para a Netflix), a sua prestação foi recebida com algumas críticas por alguns temas abordados — como a experiência da comunidade transgénero, pegando numa espécie de testemunho deixado no ar por Dave Chappelle noutro espectáculo para a mesma plataforma de streaming.