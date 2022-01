After Life: chega ao fim o cíclico ensaio de Ricky Gervais sobre o luto e a depressão

Muitas publicações têm vindo a referi-lo e é verdade: Ricky Gervais não costuma fazer mais do que duas temporadas das séries que cria e escreve. A versão britânica de The Office (2001-2003), Extras (2005-2007) e Derek (2012-2014) são exemplos disso mesmo. Mas After Life, o seu cíclico ensaio sobre o luto e a depressão, foge à regra. A 14 de Janeiro, a Netflix disponibilizou a terceira e última temporada da série em que o comediante, actor, realizador e argumentista de 60 anos é Tony Johnson, repórter do fictício jornal local Tambury Gazette a tentar processar a morte da mulher, Lisa (Kerry Godliman), vítima de cancro na mama.