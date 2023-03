Recordar o mítico Em Órbita nos 80 anos de Jorge Gil

Os filhos do divulgador musical homenageiam-no com dois concertos: sábado no Teatro Municipal Rivoli, no Porto, e na próxima segunda no Centro Cultural de Belém, em Lisboa

Fundador do programa radiofónico Em Órbita (1965-2001) e referência na organização de concertos que trouxeram a Portugal as principais figuras do movimento de recuperação da música antiga segundo as práticas históricas, o arquitecto Jorge Gil (1943-2019) completaria 80 anos em 2023. A data coincide também com os 20 anos do último concerto do ciclo Em Órbita/Portugal Telecom, que decorreu entre 1997 e 2003. Os seus quatro filhos – João Miguel Gil (consultor de comunicação), Duarte Gil (psicólogo), Teresa Gil (tradutora) e Tomás Gil (designer) – resolveram assinalar a ocasião com um concerto que pudesse ser tão marcante quanto os que Jorge Gil programou e que permanecem na memória de muitos melómanos. Em colaboração com o Teatro Municipal Rivoli, a sala portuense onde se realizou o último concerto, em 2003, e com o Centro Cultural de Belém, palco de 21 dos 54 concertos Em Órbita/Portugal Telecom, conseguiram proporcionar a estreia em Portugal de Jakub Józef Orliński, contratenor que tem despertado autêntico furor nos últimos anos.