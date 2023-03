Primeiro Mercadona de Lisboa poderá abrir no Lumiar

Câmara de Lisboa dá luz verde à alteração e ampliação de edifício comercial na Quinta do Lambert.

Foi aprovada nesta quarta-feira, em reunião de Câmara, uma proposta submetida à autarquia de Lisboa pela empresa detentora da marca Mercadona em Portugal, a Irmãdona Supermercados, para a alteração e ampliação de um edifício de comércio e serviços no Lumiar, onde poderá ser instalada a primeira loja da marca espanhola na capital portuguesa.

A notícia foi avançada pelo jornal digital Eco, que acrescenta que a empresa confirma o seu interesse nesta zona de Lisboa, próxima do Campo Grande e do Estádio de Alvalade, mas que não afasta a hipótese do primeiro Mercadona lisboeta poder abrir noutra localização.

O espaço em causa fica na Quinta do Lambert, na freguesia do Lumiar, entre as ruas Agostinho Neto e Amílcar Cabral.

A proposta foi votada favoravelmente pelo PS, a coligação Novos Tempos, o Livre e pelos deputados Rui Franco e Floresbela Pinto, contando com votos contra do PCP e do Bloco de Esquerda.

A 14 de Março, o fundador e presidente da Mercadona, Juan Roig, apontava 2023 como o ano de chegada a Lisboa da cadeia de retalho espanhola, que iniciou a sua entrada no mercado português na região Norte.