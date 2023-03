Finlândia oferece curso para aprender a ser feliz (com viagens grátis)

Considerado o país mais feliz do mundo, a Finlândia vai oferecer uma viagem e um curso sobre felicidade a dez pessoas. As inscrições estão abertas.

Se andas à procura de perceber como ser mais feliz (bem sabemos que está difícil), a Finlândia está a organizar uma masterclass que poderá ajudar. A Visit Finland, entidade responsável por promover o turismo do país nórdico, anda à procura de dez pessoas para participar no curso que terá como sala de aulas a natureza e o Kuru Resort, na região de Lakeland, entre 12 e 15 de Junho.

A masterclass é gratuita, tal como a viagem e o alojamento. As inscrições estão abertas até 2 de Abril e os candidatos podem inscrever-se de forma individual ou em dupla. Para isso, basta aceder à página oficial do evento, preencher o formulário e depois fazer o desafio proposto pela Visit Finland no Instagram ou no TikTok.

O desafio (pensado para ajudar a promover a entidade de turismo nas redes sociais) consiste em criar e publicar um vídeo com uma breve apresentação e uma lista de razões para querer participar na viagem. A organização resume-o assim: “mostra as coisas que te fazem acreditar que podes ser secretamente um finlandês”.

A Finlândia foi eleita pelo Relatório Mundial da Felicidade o país mais feliz do mundo, pelo sexto ano consecutivo. O segredo da felicidade finlandesa, tema explorado na masterclass, passa por quatro pontos-chave, argumentam: a natureza, o estilo de vida, a alimentação e a sustentabilidade. Os resultados das candidaturas são revelados nas redes sociais da Visit Finland no dia 2 de Maio de 2023.