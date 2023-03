Março de 2023. Comecemos por Angola. Estamos em Luanda. “Vitória Simões é o meu nome, sou residente no Zango 3B.”

O vídeo divulgado pela TV Maiombe na rede social Tik Tok dá a voz a uma adolescente de 15 anos, prostrada por entre as pedras que restam das anteriormente habitações de um bairro erguido de forma ilegal, demolido por uma construtora por, alegadamente, estar no raio do novo aeroporto de Luanda.

Do pranto saem palavras que não consegue calar, na voz o relato de uma demolição sem aviso e sem lugar a realojamento. “Como é que eu vou viver num país que demole a minha casa? Façam alguma coisa, por favor! Eu estou cansada. Estou cansada de acordar nas pedras.”

@tvmaiombe.ao OMATALAPALO DESTRÓI CASAS NO ZANGO3-B E DEIXA ADOLESCENTE DE 15ANOS TRAUMATIZADA ? som original - TV MAIOMBE

Seguimos para Moçambique. Estamos a 9 de março quando é anunciada a morte do rapper e poeta Azagaia, nascido em 1984. A notícia apanha de surpresa ativistas de Moçambique ao Brasil, passando por Angola.

De novo em Angola. Luanda, a 11 de março. Uma vigília em homenagem ao rapper e ativista Azagaia tem lugar no Largo Sagrada Família. Depois de alguns constrangimentos impostos pelas forças de segurança em Angola, a vigília acaba por decorrer sem incidentes. “Povo no poder!” Das rimas de Azagaia saem as palavras de ordem.

Moçambique, 14 de março. As ruas enchem-se de milhares de pessoas querendo prestar a última homenagem a Azagaia. No trajeto ouvem-se as palavras de ordem que, por estes dias, tomam conta de uma nação inteira. “Povo no poder!” O cortejo fúnebre é interrompido na pela presença musculada da Polícia Republicana de Moçambique (PRM). São lançadas bombas de gás lacrimogéneo, a viúva de Azagaia sai do carro e apela às autoridades para que deixem prosseguir o cortejo sem violência. A multidão atropela-se, o carro fúnebre desvia a rota. Nasce a nova revolução…

Num outro hemisfério a guerra que opõe a Federação Russa à Ucrânia corre televisionada da Europa à América do Norte. Não há outras guerras, não há outras vítimas, não há outras vozes, há uma emergência: a ucraniana, a sagrada vítima de guerra.

Para lá de Kiev não há humanos clamando por direitos humanos. Surdos na Europa, surdos na América, surdos pelo mundo. De África a indignação marcou o passado dia 20 de março, após o apelo à manifestação que pretendeu juntar vários países africanos num sinal de que a revolução está em marcha.

Quénia. Raila Odinga, ex-primeiro-ministro e líder do partido Azimio Ia Umoja, lança a palavra de ordem, para o povo que, em desobediência à declaração de ilegalidade de manifestação de 20 de março por parte das autoridades nacionais, não teme e ruma em direção ao Nairobi Central Business District (CBD), enchendo as ruas da capital. Polícia e militares de um lado, povo do outro. Há tiroteio a fazer vítimas, há gás lacrimogéneo, há civis feitos prisioneiros. Duas figuras políticas do partido minoritário Orange Democratic Movement são igualmente arrastadas pela polícia e militares: o membro do Parlamento Opiyo Wandayi e o senador Stewart Madzayo. A revolução está em marcha…

Nigéria. Após o pleito eleitoral dos dias 18 e 19 de março, uma manifestação pacífica foi convocada para 20 de março em frente aos escritórios da Comissão Eleitoral do Independent National Electoral Commision (INEC). Antevendo uma onda de protestos, o governo impõe o recolher obrigatório no Estado de Kano na madrugada do anúncio dos resultados eleitorais, mas nos maiores centros urbanos, enquanto se contam os votos e as medidas de segurança aumentam, as ruas são revolução.

África do Sul. Julius Malemba é a face que alavanca a revolta. O líder do Economic Freedom Fighters (EFF), partido da oposição tido pelo povo como legítimo representante perante o envelhecido partido no poder African National Congress (ANC) e o presidente Cyril Ramaphosa apelava ao “national shutdown” antes do feriado de 21 de março. Nas primeiras horas da manhã do dia 20 já perto de uma centena de pessoas haviam sido detidas, milhares de pneus escondidos em locais estratégicos haviam sido confiscados, ao aparato policial juntava-se o cortejo militar intimidatório, com blindados e tanques de guerra. Dos arredores de Soweto a revolução está na rua…

Tunísia. Em mais um 20 de março que assinala o 67.º Aniversário da Independência da Tunísia, o atual presidente Kaïs Saïed juntou o povo nas ruas para celebrar a independência e ditar palavras de ordem contra o protetorado francês e a ingerência deste estado republicano na política económica do país. Os apoiantes de Saïed dirimiram argumentos contra a resolução do Parlamento Europeu de 16 de março que condena a violação dos direitos humanos e os atentados à liberdade de expressão neste país, nomeadamente a prisão da jornalista Noureddine Boutar. Nas ruas uma só imagem.

Porém, a luta continuará. Em Angola juntam-se vozes apelando a uma paralisação do país a 31 de março. Nos cartazes lê-se: “Ninguém sai de casa, vamos refletir!!!”