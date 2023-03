Potemkin, o Mondego e o estado do Estado

A 27 de junho de 1905, a bordo do couraçado Potemkin, navio da frota russa no mar Negro, um grupo de marinheiros recusou-se a almoçar. Consta que a carne servida na sopa estava podre e cheia de larvas. O segundo-oficial do navio, Ippolit Giliarovski, não esteve com meias-medidas e ameaçou com fuzilamento imediato quem se recusasse a comer. A disciplina na Marinha de guerra, então como hoje, era a lei da vida. Ou devia ser. O gesto de prepotência bastou para que estalasse um motim a bordo e para que os revoltosos tomassem o controlo do navio.

