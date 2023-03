Nuno Borges já vence em Miami

O tenista português está a um triunfo de entrar no quadro principal do torneio norte-americano.

Depois de um merecido mergulho na piscina do Phoenix Country Club, pouco tempo sobrou a Nuno Borges para comemorar o triunfo no Arizona Tennis Classic. Nessa noite, o tenista da Maia teve de apanhar o avião para cobrir os três mil quilómetros que distam de Miami, onde figura como o jogador mais cotado da fase de qualificação do segundo torneio ATP Masters 1000 do ano. E menos de 24 horas depois da conquista do título, Borges entrou no court para defrontar o norte-americano Steve Johnson, que tinha derrotado, por duas vezes (qualifying e quadro principal), no mês passado, em Delray Beach.

“Ainda pude desfrutar um bocadinho e só depois do jantar é que fui ver com quem ia jogar e interiorizar que ia ter de jogar no dia seguinte, mas pareceu-me um dia muito longo porque a noite foi passada basicamente no aeroporto, não dormi muito e foi tentar gerir ao máximo a minha situação e descansar e preparar-me para o jogo”, resumiu Borges.

O número um português, esta semana no seu melhor ranking de sempre (68.º), assinou uma exibição sólida, cedeu somente 13 pontos em 10 jogos de serviço e não sofreu qualquer break, para alcançar nova vitória sobre Johnson (152.º), desta vez com os parciais de 6-4, 6-4.

“É uma altura diferente, agora estou um bocadinho mais confiante, mas também mais cansado. Em Delray, as condições eram muito diferentes; humidade e calor parecido, mas campos e bolas muito diferentes, o que fez com que o jogo fosse também muito diferente. Mas esses jogos deram-me uma boa perspectiva sobre como ele joga e como deveria voltar a enfrentá-lo”, admitiu o maiato de 26 anos.

Na ronda de acesso ao quadro principal, Borges defronta o croata Borna Gojo, a quem venceu há três semanas, na final do challenger de Monterrey, em dois sets. Na ronda inicial do qualifying, Gojo (113.º) eliminou Brandon Holt (193.º), por 6-7 (4/7), 7-6 (7/5) e 7-6 (7/3).