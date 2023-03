F1: horas depois, Fernando Alonso recupera pódio no GP da Arábia Saudita

Tem sido um domingo de reviravoltas para Fernando Alonso (Aston Martin) na Arábia Saudita. O piloto espanhol tinha terminado o segundo Grande Prémio da época 2023 no terceiro posto, sendo posteriormente relegado para quarto por causa de uma penalização. Agora, retoma a posição mais baixa do pódio, após revisão das imagens.

Vamos por partes. Alonso até começou por liderar a corrida nas primeiras voltas, mas sofreu uma penalização de cinco segundos por se ter colocado fora da slot na grelha de partida. Posteriormente, o piloto asturiano foi castigado com mais 10 segundos por incumprimento da primeira penalização, o que o fez cair do terceiro para o quarto lugar final.

IT'S OURS! FERNANDO RE-TAKES P3!



?? pic.twitter.com/cKlv1PlIzr — Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team (@AstonMartinF1) March 19, 2023

Na prática, os comissários consideraram que os mecânicos tocaram no carro, quando Alonso recolheu às boxes para troca de pneus, antes de terem passado os cinco segundos decretados. George Russell (Mercedes) ascendeu, então, um lugar, e fechou o pódio, mas um protesto da Aston Martin, que fez uso do direito de rever a ocorrência (Right of Review), reverteu o castigo.

"Dando seguimento a um pedido de revisão, os comissários analisaram provas de vídeo, em sete ocasiões diferentes, em que houve contacto [de um mecânico] com os monolugares quando se cumpria uma penalização semelhante à aplicada ao carro 14, sem serem penalizados", escreveu a direcção da FIA (Federação Internacional do Automóvel).

"A equipa [Aston Martin] invocou um acordo entre a F1 e as escuderias que conclui que é incorrecto que tocar no carro, incluindo com uma chave [para mudança de pneus], constitua uma acto de 'trabalho' no monolugar à luz do artigo 54.4. Assim sendo, defendem que a decisão dos comissários foi errada", prosseguem.

A FIA acabou por aceitar o argumento, concluindo que, depois da análise que levou a cabo, não há um acordo claro sobre se o contacto com o carro, nestas circunstâncias, pode ser interpretado como uma acção de intervenção que viole a penalização previamente atribuída.

Com este desfecho, Alonso repete o terceiro lugar alcançado na primeira corrida da época, no Bahrein, e reforça a terceira posição no Mundial de pilotos, com 30 pontos, menos 13 do que Sergio Pérez e menos 14 do que Max Verstappen.