As estrelas subindo aos céus na Gulbenkian

Quatro solistas em ascensão e um quarteto de cordas estarão este domingo na Gulbenkian. Uma tarde com estrelas fora de série, como a saxofonista Jess Gillam, superstar com quem estivemos à conversa.

Eis as estrelas: Vanessa Porter, percussionista; Jess Gillam, saxofonista; James Newby, barítono; Diana Tishchenko, violino. E o Aris Quartet, um quarteto de cordas que anda a dar que falar. São cinco dos seis seleccionados pela European Concert Hall Organisation (ECHO), uma rede europeia composta por várias salas de concerto da Europa, no âmbito do programa Rising Stars. Estrelas em ascensão fulgurante que vêm a Lisboa mostrar o que valem. Entre os seleccionados está também Cristina Gómez Godoy, oboísta que não estará na Gulbenkian nesta ocasião. É uma tarde inteira de recitais com alguns dos mais destacados jovens músicos da actualidade, escolhidos cada um pela direcção artística de uma sala de concertos europeia, numa rede que a Fundação Gulbenkian integra. Com a particularidade de serem concertos de entrada gratuita.