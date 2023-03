Marcelo desclassificou os documentos que faltavam sobre a guerra colonial

Actas do Conselho Superior de Defesa do período marcelista, de 1968-74, estão digitalizadas e disponíveis. Cavaco Silva recusou desclassificar último lote de documentos sobre guerra colonial.

O último grande lote de documentos sobre a guerra colonial que era confidencial já foi desclassificado. Ao PÚBLICO, fonte oficial da Presidência da República revelou que “foram desclassificadas, em Junho de 2019, as actas do Conselho Superior de Defesa (CSD) do período compreendido entre Abril de 1968 e Fevereiro de 1974”, ou seja, os documentos que relatam a evolução da guerra colonial no tempo do marcelismo e as discussões havidas, na altura, entre o presidente do Conselho de Ministros, os chefes militares e o ministro da Guerra. Esses documentos foram, entretanto, digitalizados e estão hoje disponíveis para consulta.