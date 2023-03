Fim-de-semana na TV: jovens Sopranos, o regresso de Taskmaster e um feliz Dia do Pai

CINEMA

Os Santos Mafiosos de Newark

TVCine Top, sábado, 21h30

Os Sopranos encontram aqui uma espécie de prequela que narra os acontecimentos que conduziram aos eventos contados no fenómeno televisivo criado por David Chase. O filme, estreado em 2021, mas sem passagem pelos cinemas portugueses, é realizado por Alan Taylor, que dirigiu múltiplos episódios, e escrito por Chase com um outro veterano da série, Lawrence Konner.

A acção decorre em finais dos anos 1960 é uma história independente centrada em Dickie Moltisanti e recheada de versões mais jovens de outras personagens. Alessandro Nivola, Michael Gandolfini, Ray Liotta, Michael Imperioli e Vera Farmiga fazem parte do elenco.

Daqui P’ra Frente

RTP2, sábado, 22h48

A segunda longa-metragem de Catarina Ruivo, depois de André Valente, é a história da busca da felicidade por uma mulher que luta por aquilo em que acredita, enquanto resiste ao quotidiano. Dora (Adelaide Sousa) é uma esteticista que tenta equilibrar o seu tempo entre a profissão, o marido – o polícia António – e as reuniões do pequeno partido de esquerda a que pertence.

O Ladrão de Bagdad

RTP Memória, domingo, 15h

Um clássico de fantasia e aventura inspirado n’As Mil e Uma Noites, com tapetes voadores, um génio gigante e outros efeitos especiais que se destacaram na época, 1940 – tanto que foram premiados com o Óscar. O filme conquistou mais dois: melhor fotografia (Georges Périnal) e direcção artística.

A Promessa de Uma Vida

TVCine Emotion, domingo, 16h

Em 1919, o mundo tenta recuperar da I Guerra Mundial. Depois do suicídio da mulher, o australiano Joshua Connor viaja para a Turquia para saber dos três filhos, desaparecidos em combate. Não tem esperança de os encontrar com vida mas quer, pelo menos, poder enterrá-los junto à mãe deles. Tudo muda quando percebe que o mais novo pode ainda estar vivo. Com Russell Crowe como realizador e protagonista, o filme baseia-se num livro de Andrew Anastasios e Meaghan Wilson-Anastasios.

É um dos títulos alinhados para o especial que assinala o Dia do Pai. Começa às 12h55 com a comédia Um Pai à Maneira e só termina às 22h50 com o drama A Princesa da Rua. Meu Filho (às 14h25), Um Diário para Jordan (17h50), Mamã ou Papá (20h) e A Dívida (21h30) são os outros filmes em exibição.

O Ninho

RTP1, domingo, 00h53

Jude Law e Carrie Coon fazem par neste thriller psicológico de Sean Durkin. Depois de muito tempo a viver nos EUA, Rory O’Hara regressa à sua Inglaterra natal com Allison, a mulher, e os dois filhos. A mudança faz com que ela se sinta desamparada e só. É o início de um processo de distanciamento que vai abrir fissuras e gerar um clima de hostilidade crescente em toda a família.

SÉRIE

Zona Especial

RTP2, sábado, 2h44

Oportunidade para rever a série canadiana que expõe o absurdo da guerra e a dureza que é (sobre)viver numa zona de separação. Passa-se algures numa cidade balcânica – que, apesar de fictícia, simboliza Sarajevo – onde se defrontam duas facções religiosas. Ali, as atrocidades são constantes e a violência desespera até o contingente das Nações Unidas que tenta impor um cessar-fogo. Os oito episódios são debitados ao sábado e ao domingo.

DOCUMENTÁRIOS

Flee - A Fuga

RTP2, sábado, 00h19

Amin chegou à Dinamarca vindo do Afeganistão. Era menor e estava sozinho. Agora tem 36 anos, sucesso no mundo académico e está em vésperas de se casar com o namorado. Mas há algo que o atormenta há duas décadas e que poderá estragar tudo... Realizado por Jonas Poher Rasmussen, o filme foi nomeado para três Óscares – melhor documentário, animação e filme internacional – e trouxe de Sundance o prémio de melhor documentário.

Vida Selvagem

SIC, domingo, 12h10

O programa de natureza viaja hoje em direcção a Melgaço - Diversidade e Valores Naturais. Realizado por Miguel Arieira e produzido para o município pela associação Ao Norte, o documentário mostra a biodiversidade do concelho mais setentrional de Portugal, com a missão de sensibilizar para a sua conservação.

O Homicídio de Molly McLaren

AMC Crime, domingo, 22h30

Integrado no ciclo Morte nas Redes Sociais, ilustra os perigos das plataformas através de um caso extremo: o homicídio de Molly McLaren. A jovem de 23 anos foi assassinada em Junho de 2017, em Kent (Inglaterra), por Joshua Stimpson, o ex-namorado que tinha conhecido através do Tinder e que, depois de terminada a relação, a controlou e perseguiu no Facebook, acabando por lhe tirar a vida violentamente. A rapariga chegou a queixar-se à polícia e à rede social, mas nada impediu o desfecho trágico. Stimpson foi condenado e cumpre uma sentença mínima de 26 anos de prisão.

MÚSICA

Womex 22 - Selma Uamusse e Djazia Satour

RTP2, domingo, 23h45

A RTP2 continua a transmitir actuações do Womex 2022, o encontro de músicas do mundo que se realizou em Outubro, em Lisboa. Hoje é a vez de Selma Uamusse, apetrechada de soul, jazz e gospel com ecos do seu país de origem, Moçambique. Ao palco sobe também Djazia Satour, cantora, compositora e guitarrista francesa que resgata para uma sonoridade indie-folk-pop a herança da Argélia onde nasceu.

TEATRO

Calor do Lar

RTP2, sábado, 22h01

Apresentada como “uma abstracção sobre a aridez das relações familiares e sobre a nossa tentativa de nos reconciliarmos”, a peça é assinada por Inês Filipe e encenada por Maria Jorge, com cenografia de Fernando Ribeiro e interpretações de Joel Sines, Manuela Paulo, Paula Seabra, Romi Soares e Teresa Chaves.

ENTRETENIMENTO

Taskmaster

RTP1, sábado, 21h57

Arranca a nova temporada do programa em que Vasco Palmeirim, no papel de mestre-de-cerimónias, e Nuno Markl, seu braço direito e pessoa que acompanha os concorrentes no terreno, lançam desafios mirabolantes a um grupo de caras conhecidas.

Mantêm-se as “provas divertidas com uma pequena dose de loucura” e também o painel fixo composto por Inês Aires Pereira, Jessica Athayde, Gilmário Vemba e Toy, que transitaram da primeira temporada, estreada há um ano. E há novamente um convidado diferente todas as semanas. No primeiro episódio (de oito), é Cândido Costa quem se junta à diversão – e à competição, porque acumular pontos chega a ser um assunto sério.

Foto Taskmaster DR

INFANTIL

Vizinhos da Realeza

Panda Kids, sábado, 10h30

Estreia-se, com episódio duplo, uma série de animação em que a realeza é levada aos subúrbios. Tudo começa quando um problema na canalização no castelo obriga uma família real a mudar-se para uma pequena casa normal e a adaptar-se à vida da plebe.

Não há propriamente snobismo a correr-lhes no sangue azul. Na verdade, partem para a nova vida com entusiasmo (e alguma ingenuidade): a princesa Stella anseia por poder ser uma jovem como as outras, a rainha encara a mudança como uma hipótese de se modernizar e o rei não podia estar mais desejoso de pôr em prática o seu lema, “mais perto do povo”. Naturalmente, as peripécias destes ilustres novos vizinhos não se farão esperar. A série fica em exibição ao fim-de-semana.

Foto Vizinhos da Realeza DR

O Carteiro Paulo - O Filme (VP)

Panda, domingo, 12h

A personagem criada por John Arthur Cunliffe é transportada para o cinema de animação neste filme realizado por Mike Disa. Na vila de Valverde, ninguém imaginava que, além da inegável vocação para carteiro, Paulo fosse dotado de uma belíssima voz. Quando ele se inscreve num programa de talentos, conquista o coração de todos os que o ouvem. O problema surge quando é preciso encontrar alguém que o substitua na entrega da correspondência.

É esta a história escolhida para abrir a celebração do Dia do Pai no canal infantil. A programação especial continua às 13h30 com outro filme, Mosley e a Cidade Secreta, uma fábula dirigida por Kirby Atkins, em que um torifante escravo é tomado por um desejo de liberdade quando se depara com pinturas de antepassados erguidos em duas patas. Segue-se uma selecção de episódios temáticos das séries Super Wings, A Porquinha Peppa e Simão, a partir das 15h05.