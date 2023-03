Casamentos em Portugal aumentaram 44,5% em Janeiro

Dados do INE revelam saldo natural negativo, apesar da recuperação face a Fevereiro de 2022. Óbitos por covid-19 representam 1,8% das mortes em Janeiro.

O número de casamentos em Portugal aumentou 44,5% em Janeiro face ao mesmo mês de 2022, revelou esta sexta-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE) ao divulgar as estatísticas vitais da população.

No total, foram realizados 1656 casamentos em Janeiro de 2023, mais 510 matrimónios em relação ao período homólogo de 2022, quando ainda estavam em vigor várias restrições devido à pandemia da covid-19. Em Janeiro de 2020, antes da pandemia, tinham sido celebrados 1483 casamentos em Portugal.

Já o número de mortes em Fevereiro (10.803) foi inferior ao registado em Janeiro (menos 1123 óbitos), uma descida de 9,4%, mas superior ao verificado em Fevereiro de 2022 (+1,2%).

"Neste mês [Fevereiro], o número de óbitos devido a covid-19 desceu para 191 (menos 41 relativamente a Janeiro de 2023), representando 1,8% do total de óbitos. Comparativamente a Fevereiro de 2022, foi registada uma redução de 924 óbitos devido a covid-19", assinalou o INE no documento divulgado esta sexta-feira.

Os dados mensais indicam ainda que em Janeiro nasceram 7146 crianças, mais 11,8% do que no mesmo mês do ano passado (6393).

O número de óbitos registado nos dois primeiros meses de 2023 (22.729) foi "ligeiramente superior" ao verificado no mesmo período de 2022 (mais 298 óbitos; +1,3%).

"Em Janeiro de 2023, o saldo natural foi -4.756, desagravando-se em relação ao mês homólogo de 2022, quando registou o valor de -5.344", lê-se na publicação do INE.

O total de nados-vivos em 2022 (83.979) foi superior ao de 2021 (79.795), representando mais 4.184 crianças (+5,2%), embora inferior ao número de 2019 (87.026) e de 2020 (84.796).