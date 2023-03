Entraria no Mondego? Ministra não responde mas promete mais investimento

O elefante (ou a embarcação, neste caso) estava no meio da sala, mas apenas o Bloco falou nele: depois de cinco dias de notícias sobre a recusa de 13 militares entrarem no navio Mondego, no sábado, para uma patrulha de acompanhamento de um navio russo ao largo da Madeira, que já motivou um processo disciplinar, o assunto foi levemente mencionado no debate político com os ministros da Defesa e dos Negócios Estrangeiros sobre a participação portuguesa na Cooperação Estruturada Permanente da União Europeia (UE).

