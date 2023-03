Sérvia e Kosovo discutem normalização de relações com a mediação da UE

Presidente sérvio e primeiro-ministro kosovar encontram-se na Macedónia do Norte para tentar pôr no papel o acordo de princípio acertado no final de Fevereiro em Bruxelas.

Três semanas depois de terem concordado em princípio com o plano da União Europeia para a normalização de relações, o Presidente da Sérvia e o primeiro-ministro do Kosovo encontram-se este sábado na estância balnear de Ohrid, na Macedónia do Norte, para discutir a implementação do acordo destinado a pôr fim a décadas de tensão entre os dois países. A reunião entre o líder sérvio, Aleksandar Vucic, e o chefe do Governo kosovar, Albin Kurti, será mediada pelo responsável pela política externa da UE, Josep Borrell, que disse esperar dos dois antigos inimigos de guerra uma “abordagem construtiva”.