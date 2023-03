Os novos artesãos de Lisboa têm a Feira Feita nas mãos

Entramos num atelier em plena ebulição criativa. Sobre o fogão, estão duas panelas a fumegar suavemente: de um lado, folhas de eucalipto, do outro, cascas de romã, que vão libertando os pigmentos com que Tamara há-de tingir os próximos tecidos. “São as minhas cores preferidas agora”, conta a artesã francesa, há cinco anos a morar em Lisboa, enquanto vai espreitando os tachos a ferver num recanto do Distinto Studio. Ao lado, pendurados sobre cabides, estão alguns coletes e sacos de patchwork criados com tecidos já tingidos, enquanto na arrecadação há mais têxteis a serem preparados e, na mesa junto à entrada, peças por terminar na máquina de costura.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt