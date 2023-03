Três feridos ligeiros em derrocada em Câmara de Lobos, na Madeira

As três pessoas que estavam à espera de um autocarro na manhã desta quinta-feira na Fajã das Galinhas, em Câmara de Lobos, Madeira, e foram atingidas por detritos de uma derrocada sofreram ferimentos ligeiros, segundo fonte da Protecção Civil.

A fonte do Serviço Regional de Protecção Civil adiantou cerca das 9h30 à Lusa que os dois homens e a mulher deram entrada no Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal, com ferimentos ligeiros.

As três pessoas estavam numa paragem de autocarro na Estrada José Avelino Pinto quando se deu a derrocada, tendo sido atingidos por algumas pedras de uma escarpa.

O alerta para o acidente foi dado às 7h23, encontrando-se no local os serviços municipais de protecção civil, que estão ainda a avaliar a situação, e a Polícia de Segurança Pública (PSP). Pelas 9h30, a Estrada José Avelino Pinto estava cortada ao trânsito.