“Sinto-me como se tivesse cometido um erro horrível ao tornar-me mãe”

Quando uma mãe se sente perdida no seu papel, é importande não desvalorizar os sintomas e procurar ajuda.

Estou a ter muita, muita dificuldade a assumir o papel de mãe. Sinto-me como se tivesse cometido um erro horrível; simplesmente não sei o que fazer comigo própria e com o resto da minha vida. Tenho apoio e um grande parceiro, mas não fazia ideia da pouca paciência que tinha e do quanto eles iriam desviar a minha capacidade de ser plenamente eu própria no dia-a-dia.

Obrigada por escrever. A única mensagem que quero que retirem hoje desta coluna é: “Não está sozinha”.

Não sei em que ponto está na maternidade, mas se é recente, a depressão pós-parto (DPP) é comum, e cerca de uma em cada sete mulheres pode desenvolver DPP após o nascimento, segundo os Institutos Nacionais de Saúde (NIH). A DPP é significativamente mais grave do que o baby blues ou tristeza geral. A DPP é uma doença mental grave e precisa de ser tratada desta forma.

Enquanto o baby blues pode fazê-la sentir-se ansiosa, mal-humorada e irritadiça, a DPP tem outro conjunto de sintomas, que, de acordo com os NIH, incluem: um humor depressivo que está presente durante a maior parte do dia, a perda de interesse ou prazer durante a maior parte do dia, insónia ou hipersónia, atraso ou agitação psicomotora, sentimentos de inutilidade ou culpa, perda de energia ou fadiga, ideação ou tentativa suicida e pensamentos recorrentes de morte, concentração reduzida ou indecisão, e uma mudança de peso ou apetite.

Também precisa de estar consciente da psicose pós-parto, que, segundo a Clínica Mayo, inclui sintomas como sentir-se confusa e perdida, ter pensamentos obsessivos sobre o seu bebé, alucinar e ter ilusões, ter problemas de sono, ter demasiada energia e sentir-se perturbada, sentir-se paranóica e fazer tentativas de prejudicar-se a si própria ou ao seu bebé.

Embora raros, os pais também podem experimentar estes sintomas.

Independentemente de estar a atravessar o período pós-parto, as coisas que escreveu são grandes alertas vermelhos de uma depressão. Fico animada por saber que tem um parceiro amoroso. Por favor, vá ter com o seu parceiro e diga-lhe como se sente perdida, e peça ajuda para obter apoio. Encontre um terapeuta especializado em parentalidade e depressão o mais depressa possível.

Não deve sentir nenhum julgamento por parte de um terapeuta em relação a sentir-se como se tivesse cometido um erro e tivesse perdido a sua identidade. Muitos, muitos pais sentem-se assim, mas a nossa cultura não dá muito espaço à ambivalência, quanto mais aos sentimentos que não são calorosos e alegres por ser mãe/pai. A pressão pela positividade só agrava as suas próprias dúvidas, mas saiba que não há nada de errado consigo. (De facto, há toda uma lista de livros sobre a ambivalência em torno da maternidade!)

Finalmente, é importante abordar estes sentimentos por si própria, mas também pela sua relação com os seus filhos. Sem acumular culpa e preocupação, os dados são claros de que a depressão parental afecta a ligação com os filhos, por isso, quanto mais cedo obtiver apoio, melhor será para todos na sua família. Como diz o ditado, “as crianças são observadores atentos, mas intérpretes pobres”, o que significa que os seus filhos presumirão provavelmente que foi algo que fizeram que a deixaram agitada e zangada.

Mais uma vez, não fizeram nada de errado, e não têm nada do que se envergonhar; a saúde mental é tão importante como qualquer outro aspecto da nossa saúde. Por favor, contacte um terapeuta, e se a depressão se sentir insuperável, contacte uma linha directa. Boa sorte.

Linhas de apoio ao doente com depressão Existem linhas de apoio em Portugal feitas especialmente para apoiar pessoas que sofram de depressão ou doenças associadas. Contacte uma destas linhas para falar com alguém, anonimamente, sem constrangimentos ou estigma. SOS Voz Amiga

213 54 45 45 – 912 80 26 69 – 963 52 46 60 (diariamente, entre as 15h30 e as 00h30) SNS 24

808 24 24 24 | Selecionar opção 4 – apoio psicológico (diariamente, 24 horas por dia) Outras Linhas de Apoio Conversa Amiga

808 23 73 27 e 210 02 71 59 (diariamente, 15h-22h) SOS Estudante

239 48 40 20 (diariamente, 20h-01h) Telefone da Amizade

228 32 35 35 (diariamente, 16h-23h) Fonte: Depressão sem rodeios

