Costa descativa 39 milhões para reparações na Marinha, mas Mondego fica de fora

O primeiro-ministro, António Costa, descativou uma verba de 39 milhões de euros para manutenção de navios da Armada. A resolução do Conselho de Ministros tem a data de 2 de Março e foi publicada esta quarta-feira em Diário da República, no dia seguinte à polémica sobre as condições operacionais do navio Mondego, um navio patrulha da classe Tejo, que, contudo, fica ainda de fora desta autorização.

