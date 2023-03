Isabel II e princesa Diana também “lamberam as botas” a Donald Trump

Há um novo livro na forja do ex-presidente norte-americano e inclui correspondência trocada com líderes mundiais e outras personalidades ao longo da sua vida.

O antigo presidente norte-americano Donald Trump prepara-se para lançar um novo livro, o segundo desde que saiu da Casa Branca. Desta vez, trata-se de uma compilação da correspondência que recebeu durante o seu mandato, mas também antes, quando as ambições políticas ainda estavam longe do horizonte.

Letters to Trump será lançado a 25 de Abril, com a chancela Winning Team Publishing, que no ano passado publicou o livro Our Journey Together, que rendeu 20 milhões de dólares em vendas nos primeiros dois meses.

Mas, ao contrário de uma certa inocência do livro que reunia imagens dos momentos que Trump seleccionou como os mais relevantes da sua Administração, Letters to Trump promete deixar várias personalidades preocupadas, já que o conteúdo será composto por missivas que recebeu ao longo da sua vida.

O livro inclui 150 cartas que lhe foram enviadas por uma série de figuras proeminentes, desde membros da família real britânica até figuras políticas de relevo, incluindo os antigos presidentes Richard Nixon, Ronald Reagan, George H W Bush, George W Bush, Bill Clinton e Barack Obama, avançou o Axios​. Há também missivas de líderes mundiais como Xi Jinping, o Presidente chinês; Kim Jong-un, o líder norte-coreano; e Jair Bolsonaro, o ex-presidente brasileiro.

O filho Donald Jr, que está aos comandos da editora Winning Team Publishing, avaliou que “é espantoso como a adoração mudou rapidamente quando ele concorreu ao cargo de [líder] republicano”.

No caso da princesa Diana, os dois conheceram-se em meados dos anos de 1990, cruzando-se em eventos de beneficência. Até partilharam mesa num jantar em que a princesa foi homenageada. E foi uma das que lhe escreveu para lhe “lamber as botas”, assim como a rainha Isabel II, declara o antigo presidente.

Mas há cartas mais preocupantes, como as de Kim Jong-un, da Coreia do Norte. Em 2018, lembra o Guardian, Trump disse num comício na Virgínia que ele e Kim estavam “realmente a ser duros... e depois apaixonámo-nos… Não, a sério: ele escreveu-me cartas bonitas, e são óptimas cartas”.

As cartas de Kim estavam entre os documentos que faziam parte de um tesouro de material confidencial que Trump levou para Mar-a-Lago, na Florida, quando deixou a Casa Branca. A retenção de documentos secretos por Trump é um assunto sob investigação por Jack Smith, um conselheiro especial nomeado por Merrick Garland, o procurador-geral dos EUA.

Cartas para Trump, numa tradução literal, serão colocadas à venda por 99 dólares. Uma cópia assinada pelo magnata custará 399 dólares.