Trienal de Arquitectura de Lisboa 2025 decorre sob o tema How heavy is a city?

Entendimento de como a arquitectura, as cidades, a tecnologia e a biosfera interagem é mote para a 7.ª edição da Trienal de Arquitectura, com curadoria geral de Ann-Sofi Rönnskog e John Palmesino.

A 7.ª Trienal de Arquitectura de Lisboa, marcada para 2025, vai decorrer sob o tema How heavy is a city (Quão pesada é uma cidade?, em tradução literal), anunciou esta quarta-feira a organização da iniciativa.

"Cruzando projectos de arquitectura, arte e ciência, análise espacial e territorial, a 7.ª Trienal de Arquitectura de Lisboa tem como principal intenção criar um ambiente propício a discussões que apontem para um entendimento de como a arquitectura, as cidades, a tecnologia e a biosfera podem interagir", lê-se na mensagem divulgada pela Trienal de Arquitectura de Lisboa.

How heavy is a city? é uma proposta com curadoria geral de Ann-Sofi Rönnskog e John Palmesino, "que fundaram a Territorial Agency, uma organização sediada no Reino Unido que combina arquitectura, análise, advocacia e acção para intervir nos territórios contemporâneos".

A proposta vencedora foi escolhida entre 29, de 15 países diferentes, na sequência do convite internacional da Trienal à apresentação de candidaturas.

Das 29 candidaturas recebidas, "23 são oriundas de países europeus, com quatro propostas provenientes de Portugal, Reino Unido e Suíça, três propostas da Itália, duas propostas de França, Alemanha e México, e uma proposta da Áustria, Bélgica, Chile, Coreia do Sul, Eslovénia, Espanha, Índia e EUA".

O presidente da Trienal, José Mateus, citado no comunicado, salientou que "seis edições passadas e mais de 15 anos" após a fundação da Trienal de Arquitectura de Lisboa, em 2025 o olhar será direccionado "de novo sobre a cidade em constante mutação, como revela este tempo da Grande Aceleração".

"Uma 7.ª edição que vai funcionar como um lugar experimental de desenvolvimento de conhecimento sobre a Tecnosfera, abrindo espaço para as tecnologias de vanguarda, através da pesquisa, cooperação e debate entre figuras, equipas de projectos independentes e instituições académicas de todo o mundo", disse.

A última edição da Trienal de Arquitectura de Lisboa aconteceu entre 29 de Setembro e 5 de Dezembro de 2022 e, segundo a organização, teve mais de 64 mil visitantes nas quatro exposições e "demais propostas e iniciativas de Terra, edição que contou com a curadoria de Cristina Veríssimo e Diogo Burnay.