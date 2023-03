Já há 27 mil pedidos de residência automática de países da CPLP

Se no primeiro dia o portal para os processos de autorização de residência de forma automática recebeu quase 10 mil pedidos, até às 12h30 desta terça-feira já foram feitos 27 mil pedidos. A informação foi dada pela ministra-adjunta e dos Assuntos Parlamentares na audição na Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias.

A medida destina-se a agilizar a regularização dos cerca de 150 mil imigrantes dos países lusófonos em Portugal com processos pendentes no Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) e a facilitar a mobilidade "entre países irmãos", lembrou Ana Catarina Mendes. Que, sobre o SEF, reiterou que o diploma final sobre a reestruturação será aprovado no Conselho de Ministros de 6 de Abril "para que esta reforma possa estar em vigor no Verão".

Esse diploma irá prever a fusão do Alto-Comissariado das Migrações na nova Agência Portuguesa para as Migrações e Asilo (APMA), recebendo esta também os trabalhadores das carreiras gerais do SEF, enquanto os inspectores passarão para as forças policiais. "Queremos que a APMA seja o início de uma nova página de acolhimento e integração de refugiados e migrantes em Portugal", vincou a ministra, em que a nova entidade que tratará desde "as questões administrativas e documentais ao acolhimento e integração".

O país, acrescentou, já não é "apenas um país de emigrantes, tornou-se país de imigração, sinónimo da melhoria das suas condições de vida, e é importante que as políticas migratórias se adeqúem a essa alteração".

Antes dessa fusão do Alto-Comissariado na APMA, será autonomizada do primeiro a Comissão para a Igualdade e Contra a Discriminação Racial. E, tal como o PÚBLICO noticiou, o novo Observatório do Racismo e da Xenofobia, cujo protocolo é assinado na sexta-feira, dia 17, será coordenado por Teresa Pizarro Beleza, investigadora do Centro Antígona da Universidade Nova