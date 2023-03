Velocidade luxuosa: o lago gelado de St. Moritz onde os ultra-ricos aceleram

Estes milionário são raros e os seus carros também. Valem milhões, são únicos e são as estrelas de um evento só para obras-primas da arte automóvel. Tudo sobre o gelo do lago.

Quando a maioria das pessoas pensa na luxuosa e alpina estância de St. Moritz, no vale suíço Engadin, imaginam cabanas de madeira serenas, esqui que é um desafio de nível olímpico e em piscinas aquecidas com vista para uma das cadeias de montanhas mais prístinas do mundo. Mas, durante dois dias por ano, em Fevereiro, St. Moritz torna-se também um local com muito barulho, onde os motores são música para os ouvidos, pelo menos de alguns... É aqui, cercados de neve e em águas geladas, que os milionários trazem os seus carros mais antigos e absolutamente únicos.